IFE: Casos rechazados serán analizados

Luego de la revisión que ANSES tiene prevista realizar para aquellas personas que fueron rechazadas del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), se estima que el total de beneficiarios del bono será de 1,1 millón más que los 7.854.316 informados cuando se cerró la inscripción.

Este número surge del presupuesto que anunció el Gobierno para este bono, semanas atrás, el cual fue de $89.630 millones, según aseguraron desde la Secretaría de Hacienda. El cálculo indica que del total distribuido en partes iguales de $10.000 por familia, da 8.963.000 beneficiarios.

De los 12 millones de preinscriptos para recibir el bono, hubo 4.207.891 rechazos por tener ingresos provenientes de empleos en relación de dependencia, ser Monotributista C o superior o autónomo, contar con ingresos por beneficios previsionales, falta de actualización de datos personales, tener planes sociales, ingresos, gastos o bienes registrados en AFIP incompatibles con la percepción del bono.

Algunos de los casos rechazados se revisarán automáticamente desde la Anses, sin que el solicitante tenga que enviar su reclamo. Dentro de este grupo se encuentran aquellas personas que fueron despedidas durante febrero y marzo o quienes perciben un programa alimentario nacional, provincial o municipal.

Las opiniones expresadas en los comentarios de las noticias, que no han sido sometidas a revisión editorial, en virtud de que son de exclusiva responsabilidad de los autores (lectores) de las mismas y pueden no coincidir con las de la Dirección Periodística de este Portal. No compartimos y repudiamos los comentarios, agraviantes, racistas, misóginos o que de algún modo ofenden la moral, buenas costumbres, religiones, elecciones sexuales, etc de los ciudadanos.-

Comparte esto:

WhatsApp

Tweet

Imprimir