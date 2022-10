IFE 5 del Anses: ¿Cuándo se cobra la primera cuota del bono?

El lunes 24 de octubre comenzó la inscripción para cobrar el Refuerzo Alimentario de $45.000. Ya se anotaron más de medio millón de personas.

La Administración Nacional de Seguridad Social (Anses) habilitó el lunes 24 de octubre la inscripción al nuevo bono de $45.000, también conocido como IFE 5. Se trata de un Refuerzo Alimentario para Adultos sin Ingresos destinado a quienes no tengan un trabajo registrado y no perciban ninguna asistencia del Estado o tengan bienes registrados.

El objetivo principal de esta medida es acompañar a aquellos que se encuentran en situaciones de extrema vulnerabilidad frente a la situación económica. El bono se pagara en dos cuotas y beneficiara a más de 2 millones de personas.

El beneficio total estipulado es de $45.000 y se pagará en dos cuotas de $22.500: una en noviembre y otra en diciembre. El primer pago se efectuará el lunes 14 de noviembre por terminación de DNI, que pronto será informada por Anses.

REQUISITOS PARA COBRAR EL REFUERZO ALIMENTARIO

• Tener entre 18 y 64 años.

• No tener ningún trabajo registrado ni ingresos de ningún tipo.

• No ser titular de ninguna prestación (jubilación, pensión, Asignación Universal por Hijo, Asignación por Embarazo, Asignaciones Familiares, Progresar, Desempleo, Potenciar Trabajo, entre otras).

• No contar con Obra Social o Prepaga.

Comparte esto:

WhatsApp

Tweet

Instagram