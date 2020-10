IFE 4: Juntan firmas para reclamarle al Gobierno por un nuevo pago del bono

La iniciativa se impulsó por redes sociales y a través de Change.org se solicitan firmas para que el Gobierno disponga un nuevo Ingreso Familiar de Emergencia.

El Ingreso Familiar de Emergencia fue un bono de $10.000 que otorgó el Gobierno Nacional, con el fin de apaciguar la crisis económica y la imposibilidad de poder salir a trabajar de algunos rubros, a causa de la pandemia y el asilamiento social, preventivo y obligatorio. También comprendía a un grupo de personas que quedaban por fuera del trabajador regular en blanco, como los monotributistas y personal doméstico.

La medida fue exitosa y se otorgó en 3 oportunidades, llegando a casi 9 millones de personas. Pero la cuarta entrega de este bono, aún no se definió y desde las redes se creó una campaña para poder acceder a el IFE 4.

El presidente Alberto Fernández hace algunos días se manifestó al respecto y expresó: “Es muy posible que el déficit primario crezca a fin de año porque todavía seguimos pagando ATP, asignaciones y estamos viendo si no hace falta un IFE 4 para terminar el año tranquilos”.

Sin embargo el bono que arrancaba con los pagos, junto a las fechas de las Asignaciones Familiares, este mes no llegó y desde el Anses descartaron que en octubre vayan a pagarlo.

Desde la página Change.org se generó una petición con el título Pago del IFE 4, en la que convocan a firmar la petición para que el Gobierno defina el pago del beneficio del Anses.

Con la premisa de que: “Es necesario para que muchas familias puedan tener un plato de comida en medio de la pandemia”. “Somos muchos los que necesitamos esta ayuda”, añadió el documento, que cuenta con más de 15 mil firmas. Asimismo a través de Facebook y en YouTube también lo han reclamado.

