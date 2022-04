IFE 4 2022: así es el informe socio ambiental que usará ANSES para aprobar o rechazar el bono de $ 18.000

ANSES mantiene habilitado el formulario de actualización de datos para acceder al bono IFE 4 2022 de Refuerzo de Ingresos, mientras que desde el próximo jueves entra en vigencia la presentación de la Declaración Jurada (DDJJ). Con el tope de hasta dos Salarios Mínimos, Vital y Móviles (SMVM), ¿Qué pasa con autos, modelos, tarjetas de crédito? ¿Cómo es el informe socio ambiental para aprobar o rechazar el extra de $ 18.000?

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) prepara el lanzamiento de la Declaración Jurada (DDJJ) obligatoria para las y los monotributistas de las categorías A y B y trabajadores informales no registrados que quieran inscribirse al bono IFE 4 2022 de $ 18.000, y desde donde se hará una Evaluación Socio Ambiental.

El Refuerzo de Ingresos que se empezará a pagar desde el próximo 19 de mayo, según la terminación del DNI y compatible con la Asignación Universal por Hijo (AUH), Asignación Universal por Embarazo (AUE), Potenciar Trabajo y Becas Progresar, contemplará un tope máximo de ingresos, equivalente a dos (2) Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM).

“Se van a tener en cuenta, por ejemplo, algunas cuestiones socioeconómicas, otras de ingresos y patrimonio”, anticipó la titular del organismo previsional, Fernanda Raverta, durante su participación en el segmento “ANSES Responde” de la TV Pública.

IFE 4 2022, ¿QUÉ ES LA EVALUACIÓN SOCIO AMBIENTAL QUE VA A TENER EN CUENTA ANSES PARA APROBAR EL BONO DE $ 18.000?

La Evaluación Socio Ambiental que hará ANSES desde la firma de una Declaración Jurada (DDJJ) obligatoria para aprobar el bono IFE 4 de $ 18.000 tomará en cuenta cuatro criterios fundamentales:

• Las y los monotributistas de las categorías A y B y trabajadores informales no registrados no deberán tener ingresos superiores de 2 salarios Mínimo, Vitales y Móviles (SMVM), es decir, el techo máximo permitido será de $77.880;

• El o la solicitantes al bono IFE 4 2022 no deberá tener prepaga como sistema de salud;

• Además, el o la solicitante al Refuerzo de Ingresos no debe haber adquirido un auto en el último año, ni tampoco ser propietario de dos o más vehículos;

• Por último, se cruzarán los gastos del titular con tarjeta de crédito o débito en caso de que las tenga;





BONO IFE 4 ANSES: LÍMITE DE INSCRIPCIONES

El nuevo bono IFE 4 de Refuerzo de Ingresos comprende una inscripción de carácter individual, de tal forma que al momento de avanzar hacia su solicitud, se tomará en cuenta las condiciones socioeconómicas y patrimoniales de quien inicie la gestión.

Sin embargo, pueden darse casos particulares: los titulares de las Becas Progresar, que sean trabajadores informales y declaren un domicilio de residencia igual al de sus padres (estos con relación de dependencia), lo que dejará como resultado la conformación de un grupo familiar final integrado por todos los habitantes del inmueble.

El escenario anterior replicará así el mismo mecanismo puesta en marcha con el IFE de $ 10.000 en 2020: en su defecto, ahora el grupo familiar se considerará compuesto por el o la solicitante y sus padres, lo que impactará de lleno en los niveles de ingresos mensuales.





IFE 4 REFUERZO DE INGRESOS: CÓMO CONSULTAR LOS VÍNCULOS FAMILIARES EN MI ANSES

• Ingresá a Mi ANSES con tu CUIL y Clave de la Seguridad Social;

• Seleccioná la opción “Refuerzo de Ingresos”.

• Para actualizar los datos de tus relaciones familiares (hijos y pareja) o de tu identidad, que servirán para calcular el nivel de ingresos máximos permitidos, seleccioná la opción “Datos personales y familiares”;

• En la sección “Personas relacionadas” encontrarás los vínculos registrados en la base de datos de ANSES.

