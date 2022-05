IFE 4: 13,6 millones de personas recibirán el refuerzo de ingresos

Unos 7,5 millones de trabajadores informales recibirán la semana próxima el Refuerzo de Ingresos de $18.000.

Con el objetivo de sostener el poder adquisitivo de los sectores más vulnerables, 13,6 millones de personas recibirán el refuerzo de ingreso que lanzó el Gobierno y al que se inscribieron a través de la ANSES.

Según informó el organismo, 7,5 millones de trabajadores informales recibirán la semana próxima el Refuerzo de Ingresos de $18.000 (a pagarse en dos cuotas de $9.000) dispuesto por el Gobierno Nacional.

Se suman así a los 6,1 millones de jubilados que ya están recibiendo el bono de hasta $12.000 en una única cuota, junto con sus haberes.

La medida, que contempla una inversión social de unos $206.000 millones, se suma a las políticas implementadas anteriormente de aumento del 50% de la Tarjeta Alimentar, incremento de las asignaciones, adelanto del paritarias y bono de $6.000 para jubilados, jubiladas y pensionados en el mes de abril.

Se enmarca, además, en el contexto de la aceleración del proceso inflacionario que afecta al mundo en general, y a la Argentina en particular, con un mayor aumento en los alimentos y la energía a raíz del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania

La inscripción al Refuerzo de Ingresos canalizada vía Anses finalizó el sábado pasado. Se registraron casi 7,5 millones de casos aprobados.

Contabilizando los 7,5 millones de trabajadores informales que recibirán a partir del 19 de mayo este Refuerzo, junto con los 6,1 millones de beneficiarios/as previsionales que ya están recibiendo el bono de hasta $12.000 junto con sus haberes, son 13,6 millones de personas que verán complementados sus ingresos a partir de esta política.

Se recibieron 11,8 millones de solicitudes del Refuerzo de Ingresos, de las cuales 1,6 millones fueron rechazadas automáticamente por ser trabajadores/as formales, tener jubilación y/o pensión o no cumplir la edad, entre otras cuestiones.

Además, otras 2,7 millones de solicitudes fueron denegadas luego de realizar los controles socioeconómicos y patrimoniales correspondientes (gastos de consumo, ingresos, controles patrimoniales, cobertura de salud, etc)

El refuerzo de Ingresos se otorga a trabajadores con ingresos no registrados, monotributistas A y B y empleadas de casas particulares por un monto de $18.000, en dos cuotas a pagarse en mayo y junio, y otro de $12.000 para las jubilaciones mínimas en mayo, en una única cuota.

