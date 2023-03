Ibarra planea un inédito esquema para el partido de Boca en el Chaco

Hugo Ibarra sabe que ya no tiene margen de error y ante un eventual paso en falso dirá adiós a su cargo como entrenador de Boca. Por eso, este sábado se juega “todo” en el debut en la Copa Argentina frente a Olimpo. Y a sabiendas de que el equipo no le viene respondiendo, todo parece indicar que meterá un volantazo con el objetivo de revertir la historia: de acuerdo al once que paró en la práctica de hoy, habrá ocho cambios.

Lejos de aquella idea inicial de repetir una formación o realizar pocas variantes para afianzar una idea con determinados protagonistas, ante este presente que lo tiene en la cuerda floja el Negro pateó el tablero y movió piezas desde el arco hasta la delantera en el entrenamiento matutino.

Para empezar, Javier García fue quien participó en el equipo titular en lugar de Sergio Romero, mientras que en el fondo el único que repitió es Marcelo Weigandt. Facundo Roncaglia, Nicolás Valentini y Agustín Sandez fueron quienes completaron la inusual defensa “made in Boca” que paró Ibarra.

En el medio, el DT apostó, como hacia tiempo no sucedía, por la vuelta de los cuatro volantes para darle más equilibrio al Xeneize. ¿Quiénes jugaron? Cristian Medina, Alan Varela, Juan Ramírez y Martín Payero. Por último, arriba apareció por primera vez -desde el arranque- el doble nueve compuesto por Miguel Merentiel y Darío Benedetto. Weigandt, Payero y el Pipa, los tres que se sostienen en relación a la derrota con Instituto.

Javier García; Marcelo Weigandt, Facundo Roncaglia, Nicolás Valentini, Agustín Sández; Cristian Medina, Alan Varela, Juan Ramírez, Martín Payero; Miguel Merentiel y Darío Benedetto.

