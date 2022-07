Hugo Moyano anunció que no se presentará a la reelección en Independiente

El actual presidente de Independiente, Hugo Moyano, no se presentará para la reelección por un tercer mandato cuando se realice el próximo domingo 2 de octubre el acto comicial que llevará a Fabián Doman y Claudio Rudecindo como candidatos de la oposición.

Moyano comunicó su decisión de no ir por la reelección en una reunión que realizó hoy su agrupación y quien tampoco se presentará es el actual secretario del club, Héctor “Yoyo Maldonado, aunque según fuentes allegadas a Independiente el oficialismo irá al acto electoral “con un candidato sorpresa”.

Los dos candidatos por el oficialismo que sonaron en las últimas horas pero sin confirmación de las partes fueron Sergio Palazzo y Marcelo González. Por lo pronto, en las últimas horas Maldonado está realizando una de sus últimas negociaciones como secretario de Independiente para conseguir el retorno a la dirección técnica del primer equipo por tercera vez de Julio Falcioni.

Claro que esto es considerado como “un parche” por el mencionado Rudecindo, mientras que Doman en principio no se opondría en lo inmediato, para tratar de llegar a la finalización de este campeonato en las mejores condiciones futbolísticas posibles y evitar con ello que se siga extendiendo la sangría de futbolistas, y también de puntos.

Maldonado ya colocó a Juan José Serrizuela, quien hoy dijo que tiene “contrato hasta diciembre” y está “para levantarle al ánimo a los jugadores de cara al partido del lunes con Colón”, al frente del primer equipo tras el alejamiento de Claudio Graf, quien se alejó en solidaridad con el renunciante manager, Daniel Montenegro. “A mí el “Rolfi” me dio la oportunidad de dirigir en la cuarta división de Independiente y le estoy muy agradecido, porque está muy difícil conseguir trabajo en el fútbol argentino por estos tiempos si uno no tiene un buen contacto”, le confió a ESPN el propio Serrizuela.

Por lo tanto, si Falcioni llega a concretar su retorno, algo que dista de lo ideal justamente porque para las elecciones faltan poco más de dos meses, su asunción se produciría el martes próximo, con lo que evitaría enfrentar a su reciente exequipo, Colón, y estaría redebutando nada menos que frente a River Plate, por la duodécima fecha de la LPF, posiblemente haciendo de local otra vez en Avellaneda.

