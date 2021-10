Hugo Aguado: “Llamamos a la reflexión a aquellos que obligan a sus empleados mediante presiones a trabajar en su día de descanso”

Sáenz Peña – Hugo Aguado, secretario general del Centro de Empleados de Comercio hace referencia al Diario Chaco Noticias, sobre los controles de inspección llevados a cabo el día lunes en los distintos comercios: “Realmente con respecto a los sorteos muchos afiliados han estado contentos, ya retirados la mayoría de los 80 premios que hemos entregado, pero realmente muy contentos con momentos muy emocionantes al momento de la entrega, lo que a nosotros nos llena de satisfacción. Respecto a la recorrida el día lunes por los comercios, estamos muy agradecidos a los empleadores por no hacer trabajar a sus empleados en ese día.”

“Año a año se suman mas comercios y empresas que cierran para permitir un día de descanso a sus empleados. Llamamos a la reflexión también a aquellos que obligan mediante presiones a sus empleados a trabajar en su día de descanso. Junto con inspectores realizamos estos relevamientos en distintos comercios, lo realizamos durante la mañana y por la tarde. Agradecemos también al personal de la Dirección de trabajo y a sus autoridades quienes nos acompañaron durante estos controles.”, agregó.

“Con este trabajo y recorrida se logró detectar irregularidades en el estado laboral del empleado, como no estar registrado, no cobrar como corresponde, no contar con los aportes de parte de la patronal, lo hacen sin cumplir con la reglamentación laboral vigente. Hemos presentado una nota solicitando la posibilidad de emitir por parte del consejo municipal una ordenanza que permita el cierre de comercios este día, también un ante proyecto a los concejales para poner en tratamiento esta cuestión y sobre la restricción de no trabajar los días domingos. Algunos supermercados que por autodenominarse como mini-mercados quedarían fuera de la provisión vigente, allí se detectó personal no identificado.”, acotó.

“Buscamos que los empleados de comercio no trabajen los fines de semanas, sobre todo los domingos. Reitero, tuvimos buena respuesta y pre disposición de los distintos concejales y esperamos que permita el descanso dominical para todos los empleados de comercio.”, añadió.

Finalizó aclarando: “La cuestión económica en esta cuestión queda de lado, hemos nombrado además lo beneficioso que son para los comercios que sean atendidos por sus empleadores. Esperemos contar y seguir con esto y que se logre descansar los días domingos de manera definitiva.”

