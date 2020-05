Hugo Aguado:” El sector de los empleados de comercio es uno de los mas complicados”

El secretario general del Centro de Empleados de Comercio de Sáenz Peña, Hugo Aguado, confirmó que existe marcada preocupación por el sector que encierra a los trabajadores de comercio con la cuarentena que se vive por la pandemia del Covid-19.

“La situación es muy complicada para los trabajadores asalariados por el futuro incierto que atravesamos, existen inquietudes de los trabajadores con respecto a sus salarios y futuro labora. Estas flexibilizaciones de comercio no es que mejoraron la situación, porque las ventas no acompañaron durante la cuarentena, los rubros que no pudieron trabajar son los más complicados, se estima que a nivel mundial podría haber una catástrofe económica y eso impactaría en empleo y sueldos, esperamos que esto no se replique acá” manifestó Aguado.

