Hugo Aguado comunica posible movilización ante trabajo de empleados en comercios los días domingos

Sáenz Peña – Hugo Aguado desde el Centro de Empleados de Comercio, comunica sobre una probable movilización ante la apertura de comercios los días domingo con trabajo de empleados: “Lamentablemente se vuelve un poco de alguna manera a tiempos donde hemos tenido apertura de nuevos comercios los días domingo, donde se hace trabajar a sus empleados. Anteriormente hubo comercios abiertos los días domingos pero atendidos por sus dueños, por lo que no ha problema alguno. Hemos llevado una lucha siempre para que esto se logre concretar y se encuentre ese descanso dominical para los empleados.”

“Además de que no estamos de acuerdo para nade de que trabajen los domingos los empleados, existe una resolución municipal. Además, por lo que hemos visto en algunos locales de estos que abren los domingos, notamos falencia como falta de pago a sus empleados, falta de registro, registros no reales, falta de pago por trabajar el domingo, falta de cumplimiento a toda legislación vigente del trabajo. Esto resta a la cuestión de no trabajar los días domingos, menos aun en estas condiciones.”

“Hay que sumar también la apertura de algunos supermercados y bazares los días domingos. Realmente se nota que es un problema ya que pareciera ser que avanzarán con esta temática. Hemos notificado esta inquietud a Cámara de comercio y a la municipalidad, la idea no entorpecer el curso de trabajo de ningún negocio o empresa, pero en estas condiciones no pueden los empleados trabajar un día domingo. Hacen trabajar prácticamente como esclavos a sus empleados. No podrán estos cobrar sus salarios correspondiente, trabajaran horas extras, básicamente son esclavos.”

“Lo ideal es que no trabajen los días domingo. Se debe respetar el descanso de ese día. No es necesario trabajar ese día ni alterará la economía de una empresa. Nuestra comunidad además, se acostumbró a comprar días previos a los domingos. Haremos una movilización el día 30 en el transcurso de la mañana en los distintos comercios. Será algo pacífico donde como sindicato estaremos presente y además los empleados y sus familias. Ojalá se dé marcha atrás con estas acciones por parte de estos comercios y que puedan decir sus empleados “no trabajamos más los domingos, tengan su descanso merecido.”. La idea con la movilización es visibilizar sobre esta situación, ojalá no lleguemos a esta medida, pero por ahora está en planes.”