Huelga y paro de producción por parte de trabajadores precarizados: “Pónganse los pantalones y apoyen a los trabajadores”

Sáenz Peña – Héctor Kotoff de la CTA regional Sáenz Peña en una entrevista con ChacoNoticias remarca la continuidad de huelga y medidas de fuerza ante el alto número de trabajadores precarizados hace más de 15 años: “Seguimos con el plan de lucha que venimos implementando en la dirección de bosques, en el IFFA y en la ex oficina de fauna, con el paro presente junto a todos los compañeros habiendo el día de ayer tenido la visita del presidente del instituto la cual no fue nada agradable, para lo cual los trabajadores se plantaron de manera organizada y se impusieron a actos descabellados que el mismo quería llevar a cabo.”

“Las compañeras están sufriendo violencia laboral, económica, maniobras desde la dirección, que en definitiva están en la misma situación que otros que quieren romper con la huelga, a los cuales los escracharemos por estar alentados por el director de este organismo. El prefiere utilizar todos estos tipos de artimaña en lugar de sentarse a hablar con sus trabajadores. No permitiremos que logren con sus mecanismos romper nuestra huelga. Esto empeorará ya que no hay voluntad de diálogo de parte del director.”

“Como delegado de IFFA…”, añadió dicho encargado, “…les comento que ayer se presentó el director del organismo, le presentamos la situación, no nos dio respuesta, evadió tratar al problema, así que le informamos que se seguirá con la huelga, sin producción ni entrega de plantines hasta que no se resuelva el problema de incremento salarial, ya que estamos a un 25% de lo que cobra un personal de planta, con el mismo trabajo y carga horaria, eso no es igualdad ante la ley.”

“Respecto a las plantas que actualmente están germinadas, seguirán siendo cuidar hasta las últimas consecuencias, lo que no hará es sembrar y entregar plantines.”, finalizó.

La delegada de dirección de Bosques acotó diciendo: “Seguimos con medidas de fuerza, seguimos solicitando audiencia con el ministro, el cual no nos responde. Lo que pedimos es lo mismo que IFFA, el aumento salarial. También la semana que viene tendremos reunión con la cámara de diputados para ver si llegamos a un acuerdo, o ver si alguien se interesa por esta problemática, ya que nadie se interesó hasta el momento de manera formal, todo muy “por abajo”. Llevamos catorce años con esta problemática económica, muy por debajo de una canasta básica. Se sigue incorporando personal y sin embargo seguimos en la misma situación.”

Agregó Kotoff refiriéndose: “Todos los funcionarios y diputados están de acuerdo con que esto es una injusticia y que debe ser solucionado, pero a todos ellos les digo que no teman, que los acompañaremos, porque fueron elegidos por el voto de los compañeros para defenderlos, que no tengan miedo, porque por “debajo de la mesa” dicen las mismas palabras, pero nadie se pone a hacer nada. Pónganse los pantalones y apoyen a los compañeros. Tienen que honrar la memoria del movimiento político que dicen representar y darles las mejores condiciones laborales y económicas a estos trabajadores, porque para eso fueron elegidos. Hay que levantarse de los sillones y del aire acondicionado y ponerse a trabajar.”

