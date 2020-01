Hoy se celebra el día del Gauchito Gil, el santo más popular

De acuerdo con un informe de investigadores del Conicet el Gauchito Gil -mito popular de Corrientes- se ubica junto con Jesucristo, Dios y la virgen entre las creencias más populares de Argentina. I

La devoción al Gauchito Gil es un fenómeno de fe popular que año a año genera un gigantesco movimiento en el lugar donde se levanta su santuario. En enero fue descubierto en un sector parquizado del cruce de la ruta nacional 123 y la avenida Pellegrini, en el acceso a la ciudad de Mercedes, el monumento más grande de la Argentina en su honor. La figura fue presentada al público el 8 de enero, el día del aniversario de su muerte.

Para la Iglesia Católica una persona es santa cuando ha alcanzado la gloria y así lo determina una sentencia solemne del Romano Pontífice. A lo largo de los miles de kilómetros de rutas que recorren el sur de Latinoamérica, se ven mini santuarios del Gauchito.

Se trata de un largo y minucioso procedimiento exclusivamente reservado a la Santa Sede y que se conoce como canonización. Esto implicaría ausencia de pecados mortales, aunque no de pecados veniales e imperfecciones

Antonio Mamerto Gil, el más humilde de los santos populares argentinos, no encuadra en los preceptos anteriores, por ende no debería ser venerado, si nos guiamos por la Iglesia.

Pero las muestras de fe hacia este santo popular se extienden a lo largo de todo el territorio nacional y existen homenajes en diversos lugares del país. El núcleo y la base social que sostiene al santo se encuentra en los sectores populares.

El santuario de la ruta nacional 123, a metros del cruce con la ruta nacional 119, recibió el año pasado a más de 200.000 peregrinos de la Argentina y países limítrofes. Igual o quizás mayor es la cantidad de personas que moviliza la Virgen de Itati, quien si es reconocida por la Iglesia. El creyente, cree en ambos y los venera. La fe no tiene límites y crece.

Nació en Pay Ubre, cerca de Mercedes, en la provincia de Corrientes, alrededor de 1840 y fue asesinado el 8 de enero de 1878 a unos 8 kilómetros de la misma ciudad.

Existen varias versiones sobre su historia, y una de ellas dice que tuvo un romance con una viuda adinerada. Esto le hizo ganar el odio de los hermanos de la viuda y del jefe de la policía local, quien había cortejado a esa misma mujer. Debido al peligro, Gil dejó el área y se alistó para pelear en la Guerra de la Triple Alianza (1864-1870). Luego de regresar, fue reclutado por el Partido Autonomista para pelear en la guerra civil correntina contra el opositor Partido Liberal, pero desertó.

Dado que la deserción era delito, fue capturado, colgado de su pie en un árbol de espinillo, y degollado. Gil le dijo a su verdugo que debería rezar en nombre de Gil por la vida de su hijo, quien estaba muy enfermo; el verdugo así lo hizo y su hijo sanó milagrosamente. Él le dio al cuerpo de Gil un entierro apropiado, y las personas que se enteraron del milagro construyeron un santuario, que creció hasta hoy.

La “Segunda Encuesta Nacional sobre Creencias y Actitudes Religiosas en Argentina” fue elaborada sobre una muestra representativa a nivel país de 2.421 casos durante los meses de agosto y septiembre de 2019. El trabajo estuvo a cargo del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina..

