Hoy parte el primer vuelo especial para traer a chaqueños varados desde buenos aires

El viaje de regreso está programado desde Aeroparque Jorge Newbery, en Buenos Aires, con destino a la ciudad de Resistencia para las 10.30. También partirá un vuelo desde desde Resistencia hacia Buenos Aires a las 13.

Como resultado de las gestiones realizadas por el gobernador Jorge Capitanich, este viernes 8 de mayo Aerolíneas Argentinas realizará el primer vuelo especial para traer desde Buenos Aires a chaqueños varados a raíz del aislamiento preventivo, social y obligatorio por coronavirus.

El vicepresidente del Instituto de Turismo, Mauro Flores, destacó que “los vuelos se encuentran colmados, a precios promocionales”, tras participar de una reunión en la que se ultimaron detalles entre autoridades de la Subsecretaría de Transporte, del Ministerio de Seguridad, del Ministerio de Salud, de Aerolíneas Argentinas, de la Policía de Seguridad Aeroportuaria y del Aeropuerto de Resistencia para garantizar que se cumplan los protocolos de distanciamiento social, seguridad e higiene, y control epidemiológico.

Este primer vuelo está programado desde Aeroparque Jorge Newbery, en Buenos Aires, con destino a la ciudad de Resistencia para las 10.30. Y también habrá un vuelo desde Resistencia hacia Buenos Aires para las 13. El cronograma continuará los viernes 15 y 22 de mayo con los mismos horarios para cada viaje.

Se habilitó en la página oficial de la compañía aérea, www.aerolineas.com.ar la venta de tickets a tarifa promocional para personas que necesiten hacer los traslados, como parte del programa Volver a Casa, en el que el Gobierno provincial ayuda a que personas varadas puedan regresar a sus hogares para cumplir con la cuarentena obligatoria correspondiente.

