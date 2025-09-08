Hoy no hay atención al público en el Insssep

Desde el organismo lanzaron un comunicado para informar a todos los afiliados sobre la medida. Ninguna dependencia atenderá en la jornada.

De acuerdo a la Resolución N°4361/25 del Directorio del Instituto de Seguridad Social, Seguros y Prestamos (Insssep), se declara el día 8 de septiembre de 2025 como día no laborable para todos los agentes del lugar, en conmemoración al «Día del Trabajador de Seguridad Social de la Provincia del Chaco».

Por esta razón, no habrá atención al público en todas las dependencias del organismo, durante esta jornada.