Hoy es el Día del Ama de Casa

n la Argentina, todos los años, cada 1° de diciembre se festeja el Día del Ama de Casa, en homenaje a aquellas personas que realizan las labores diarias del hogar. Conocé la razón y el origen de este trabajo no remunerado al que se dedican muchas personas en el mundo.

El Día del Ama de Casa se dispuso en 1958 y fue establecida por la Liga de Amas de Casa, una asociación que había sido creada un año antes para la defensa de las mujeres trabajadoras que llevaban adelante el cuidado de sus hogares.

El objetivo de esta fecha, también, es reflexionar sobre esa realidad cotidiana que muchas veces parece invisible. El trabajo no remunerado del hogar, realizado mayoritariamente por mujeres, por el que se producen bienes y servicios esenciales no es considerado trabajo.

Según el Sindicato de Amas de Casa de la República Argentina, fundado de 1983 y aún vigente, las encuestas aseguran que el 93% de las mujeres se ocupan de las tareas del hogar, mientras que sólo el 66% de los varones lo hace. El tiempo promedio de las mujeres dedicado a esta actividad duplica el tiempo de los varones. Esto explica que el trabajo no remunerado sea realizado casi en un 80% por mujeres.

En tanto, las personas ocupadas, de entre 15 y 74 años dedican, en promedio casi 7 horas diarias al trabajo remunerado y no remunerado. Entre ambos sexos hay diferencias: ellas dedican 3 horas diarias al quehacer doméstico y 1 hora al cuidado de niños y adultos y 2 horas y 3/4 al trabajo para el mercado. Los varones dedican en promedio 5 horas al trabajo para el mercado, poco más de 1 hora para la labor doméstica y menos de 1/2 hora al cuidado. Ellos perciben salario por la mayoría de su trabajo. Las dos terceras partes del trabajo femenino es sin paga.

