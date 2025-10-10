Hoy Argentina juega un amistoso con Venezuela en Miami

En el marco de una nueva fecha FIFA, la Selección Argentina se enfrenta este viernes a Venezuela por un amistoso internacional.

El encuentro se juega desde las 21 horas de Argentina en el Hard Rock Stadium.

El campeón del mundo puede aprovechar para probar alternativas, en la primera de las pruebas de cara al próximo Mundial. La “Vinotinto” se encuentra en transición, tras quedar fuera del repechaje en la última jornada.

Probables formaciones de Argentina vs. Venezuela

Argentina: Emiliano Martínez o Gerónimo Rulli; Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Marcos Senesi, Nicolás Gonzalez; Alexis Mac Allister, Leandro Paredes, Enzo Fernández o Giovani Lo Celso; Nicolás Paz, Lautaro Martínez y Julián Álvarez. DT: Lionel Scaloni.

Venezuela: José Contreras; Jon Aramburu, Carlos Vivas, Teo Quintero, Nahuel Ferraresi, Luis Balbo; Cristian Cásseres, Telasco Segovia, Jorge Yriarte; Kevin Kelsy y Jovanny Bolívar. DT: Oswaldo Vizcarrondo.

Cómo ver en vivo Argentina vs Venezuela

El partido será transmitido en Argentina por Telefe. Además, se podrá seguir a través de la app MiTelefe.