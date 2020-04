Hospital Perrando: Analizan la muerte de un hombre por supuesto caso de Covid -19

El deceso se produjo en el servicio de Emergencias del hospital Perrando por un cuadro de neumonía grave.

Este hombre era paciente con insuficiencia renal, que se realizaba diálisis en el Centro Fresenius, el mismo donde también hacía tratamiento el hombre de 54 años que falleció el lunes.

El Centro Fresenius Medical Care quedó en el ojo de la tormenta en las últimas horas, y su situación es preocupante, ya que podría tratarse de un foco de contagio, teniendo en cuenta que no es el primer caso de coronavirus vinculado a ese centro de diálisis.

El hombre que falleció el lunes, identificado como Carlos Carrizo, era compañero de turno de una víctima anterior de coronavirus.

Así, ya serían tres las personas fallecidas por coronavirus que eran pacientes del lugar.

Además, personas que trabajan allí dieron positivo de COVID-19.

Las opiniones expresadas en los comentarios de las noticias, que no han sido sometidas a revisión editorial, en virtud de que son de exclusiva responsabilidad de los autores (lectores) de las mismas y pueden no coincidir con las de la Dirección Periodística de este Portal. No compartimos y repudiamos los comentarios, agraviantes, racistas, misóginos o que de algún modo ofenden la moral, buenas costumbres, religiones, elecciones sexuales, etc de los ciudadanos.-