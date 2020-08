Hospital Perrando: A partir de septiembre, el Comité de Emergencia Hospitalaria prevé retomar la atención presencial

El Hospital Pediátrico “Dr. Avelino L. Castelán” debió suspender desde marzo, por la pandemia de Covid-19, los turnos programados por las especialidades pediátricas y cirugías.

A partir de septiembre, el Comité de Emergencia Hospitalaria prevé retomar la atención presencial, respetando estrictos protocolos de bioseguridad.

“El periodo de desescalada nos obliga a trabajar con protocolos de atención a los pacientes, ya que la pandemia continúa y la circulación viral está”, expresó el director del centro hospitalario, Hugo Ramos. Para ello, el Pediátrico se encuentra diagramando protocolos de atención en las diferentes especialidades y se prevé que desde septiembre se comiencen a asignar turnos.

“Es un gran trabajo que estamos realizando, ya que debemos tener en cuenta el ingreso hospitalario, la seguridad, el distanciamiento social, la cantidad de pacientes, los horarios y la limpieza. Es una logística importante que estamos trabajando con el Comité de Emergencia Hospitalaria”, señaló Ramos.

Fueron más de 600 las cirugías reprogramadas por la pandemia y, por eso, hasta no tener certeza de cómo funcionará la atención, las autoridades prefieren no anunciar una fecha exacta para no crear falsas expectativas. “Para ingresar a la cirugía sabemos que el paciente debe tener ahora, por ejemplo, un estudio de hisopado negativo”, explicó el director.

