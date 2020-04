Horror en Villa Adelina: discutió con su mamá y la asesinó a mazazos

La víctima tenía 66 años. El hijo sufre de esquizofrenia y golpeó brutalmente a la mujer en la cabeza. Fue detenido.

Una discusión familiar en localidad bonaerense de Villa Adelina terminó de la peor manera: una mujer fue asesinada a mazazos en la cabeza por su hijo. El joven sufre esquizofrenia y fue detenido.

El hecho ocurrió alrededor de las 17 en una casa ubicada en calle La Calandria al 1900, en dicho localidad del norte del Gran Buenos Aires, donde residía Liliana Torasini, de 66 años, junto a sus dos hijos.

Voceros policiales informaron que durante una presunta discusión familiar, uno de los hijos de Torasini, identificado como Alejandro Ferro, de 29 años, la atacó a golpes con una maza en la cabeza y le provocó la muerte.

El ataque fue presenciado por otra de las hijas de la víctima y hermana del agresor, quien dio aviso de lo ocurrido al 911.

Al lugar acudieron de inmediato efectivos de la Policía bonaerense, quienes aprehendieron de inmediato a Ferro y anoche continuaban realizando las primeras actuaciones en la vivienda.

De acuerdo a los pesquisas, el joven sufre de esquizofrenia y se intenta determinar si atacó a su madre luego de sufrir malos tratos por parte de la víctima, informaron fuentes policiales.

Interviene en la causa personal de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Descentralizada de Boulogne, dependiente del Departamento Judicial de San Isidro, que ordenó someter al imputado a pericias psiquiátricas.

