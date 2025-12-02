¿Hasta qué hora se podrá comprar combustible el 24 y el 31?

Desde hace décadas, las fiestas de Navidad y Año Nuevo marcan un momento particular para las estaciones de servicio. Las estaciones ya definieron su modalidad para este año y, desde la Federación de Entidades de Combustibles, adelantaron que la expectativa es que la demanda de naftas crezca con fuerza en las horas previas al corte.

La medida, incluida en los convenios laborales desde hace tiempo, apunta a garantizar que el personal pueda pasar las fiestas en familia sin que se interrumpan los servicios esenciales.

Tal como ocurre cada diciembre, el expendio quedará suspendido de 22 a 6, los días 24 y 31 de diciembre. Sólo habrá guardias mínimas destinadas a ambulancias, patrulleros y bomberos. El resto de los automovilistas deberá prever la carga con anticipación para evitar filas y congestión. Las fiestas suelen generar un movimiento adicional por viajes, escapadas y reuniones familiares.