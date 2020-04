¿Hasta cuando se extendería la cuarentena en Argentina?

El gobierno nacional tendría ya resuelto extender el aislamiento social obligatorio por el coronavirus al menos hasta el domingo 3 de mayo.

Alberto Férnandez y Santiago Cafiero se encuentran reunidos en Olivos para definir el segundo plazo de extensión de la medida, en el marco de la emergencia sanitaria publicó ámbito.

El criterio para el anuncio que realizará el Presidente es comunicacional: qué horizonte conviene fijarle a la población para volver a prorrogar el confinamiento.

“El mandatario y Cafiero analizan informes técnicos del Ministerio de Salud y otras carteras sobre los resultados de la medida dispuesta desde el 20 de marzo y luego prorrogada hasta el domingo 12 de abril”, comunicó Casa Rosada en forma oficial al mediodía.

Una de las alternativas que se analiza es anunciar una prórroga al menos hasta el 23 de abril, aunque -según trascendió- el presidente prefiere que sea extendida hasta fin de mes.

El Gobierno no va a comunicar hasta el fin de semana hasta cuándo se extiende la cuarentena. El mandatario primero va a terminar de desmenuzar los parámetros de cumplimientos de estas semanas de confinamiento social, las solicitudes de los sectores de la producción y el trabajo, los pedidos de los gobernadores y la opinión crucial del comité de especialistas convocados a principios de marzo por la Casa Rosada.

Está previsto que el sábado se comunique en forma virtual con todas las provincias.

“Se están elevando informes sobre curva de contagios, medidas sanitarias o tasas de circulación de vehículos, por ejemplo”, agregaron las fuentes, según Infobae.

“Estamos muy lejos de terminar con la cuarentena”, les anticipó, por ejemplo, a los gobernadores durante la reunión virtual que mantuvieron el martes.

Según señalaron varias fuentes, no abrirán los comercios ni tampoco bares y restaurantes. Tampoco se incluirá al servicio doméstico entre las actividades exceptuadas.

El rubro comercio y servicios podrá empezar a trabajar pero a través de plataformas digitales, on line, con distribución a través de delivery. El reparto a domicilio tendría una reglamentación aparte con un protocolo específico.

