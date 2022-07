Hasta ahora cerca de 1,5 millones de turistas visitaron Argentina

Un millón y medio de turistas visitaron la Argentina y gastaron en total US$ 1.400 millones en lo que va de 2022, teniendo en cuenta la probable aplicación de un dólar diferenciado para los turistas extranjeros, a fin de que sus divisas se liquiden en el mercado oficial y no en el informal.En total, ingresaron al país 2,7 millones de visitantes no residentes, de los cuales 1,5 fueron turistas que pasaron al menos una noche en territorio nacional, según datos de la cartera de Turismo.

Brasil, con el 22%, y Uruguay, con el 17%, son los países que más turistas aportaron al país en lo que va del año.

Les siguen Chile, con 11%; Estados Unidos, con 10%; Paraguay, con 10%; y España, con 4,6%.

En este sentido, el ministro de Turismo y Deportes, Matías Lammens, destacó este miércoles que “el turismo receptivo se está recuperando con muchísimo vigor”, y dijo que la Argentina “necesita de los dólares que traen esos turistas”.

“Hoy por la brecha cambiaria muchos de esos dólares no entran al Banco Central. Estamos trabajando con el Ministerio de Economía para que los turistas liquiden esos dólares y los puedan cambiar en el mercado único de cambio. En los próximos días habrá novedades en ese sentido”, dijo Lammens en rueda de prensa tras la reunión de Gabinete en Casa Rosada.

En tanto, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (Indec) publicó la semana pasada las estadísticas de turismo internacional de mayo de este año, las cuales estimaron en 120,4 mil los arribos por vía aérea, es decir 1.682,4% más que en mayo de 2021.

