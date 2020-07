Hallan sin vida y desnuda en baldío a nena de 14 años embarazada que estaba desaparecida

El macabro hecho sucedió en la ciudad santafesina de Reconquista. El cuerpo de la víctima “tiene signos de haber padecido la acción de un tercero”, señalaron los pesquisas, por lo que se investiga un femicidio.

La localidad santafesina de Reconquista se encuentra consternada por la muerte de una joven de 14 años, quien estaba embarazada de dos meses y había desaparecido en la jornada del lunes. El cuerpo de la víctima fue hallado en un terreno baldío, y los investigadores que trabajan en el lugar, intentan dirimir si se trató de un femicidio.

Tras la desaparición, la madre de Rocío Magalí Vera (vivía en el barrio La Loma) realizó la denuncia en la noche del lunes. Según publicó el diario local El Litoral, el fiscal Alejandro Rodríguez calificó al hecho como “desgraciado” y precisó que “se encuentra el cuerpo sin vida de una adolescente, encontrada por su hermano y da aviso al personal policial que justo pasaba por el lugar y ahí se activa todo el trabajo de venir al lugar”.

Rodríguez agregó que “se hizo arribo el Grupo Técnico Criminalístico, la médica policial, gente de la policía de investigaciones, de la fiscalía y personal de la Comisaría Segunda, y fuimos hasta el lugar donde está el cuerpo, más o menos a 50 metros en un baldío (ubicado en el cruce de las calles San Martín y calle 99)”.

Camino a la autopsia

Respecto a la causa de la muerte, sostuvo que “el cuerpo tiene signos de haber padecido la acción de un tercero, es decir, evidentemente estamos en presencia de un hecho doloso y que se esta investigando”. En tanto, sostuvo: “Todavía hay que hacer la autopsia que se hará el martes y entonces se va a tener información más precisa. Hoy aventurar un abuso o lo que fuere no estoy en condiciones de decirlo técnicamente, más allá de alguna impresión que puede tener”.

“El hermano la encontró porque la buscaba ya que estaba desaparecida hace dos días”, informó el fiscal. Y agregó: “Yo me he reunido con los familiares, le hemos dicho esto, se hizo presente la jueza de Menores, porque teníamos algunas pistas de la participación de personas mayores y menores”. Luego, contó: “En este momento hay una persona menor que está aprehendida, presumimos que con alto grado de probabilidad que puede estar implicadas más personas”.

Denuncia

El lunes, la Comisaria Segunda de Reconquista emitió un pedido de paradero por fuga de hogar a pedido de la madre de Rocío. La mujer relató que la menor vivía en barrio La Loma y que en horas de la mañana “sin poder precisar la hora, el novio de ella que se llama M. V. la llevó a la casa de su padre que vive en calle 10 sin poder precisar la dirección exacta porque quería pasar el día con su padre”.

Después, dijo que “la llamó el padre de su hija para decirle que Rocío se fue con E. G., de unos 30 años a una casa en el barrio Carmen Luisa donde se juntan siempre y que a esa casa le dicen Santa Rita”. Pero cuando la fue a buscar, ya no estaba más en ese lugar y “un joven le contó que ya Rocío no se encontraba más y que no sabe para dónde fue”.

Comparte esto:

WhatsApp

Tweet

Imprimir