En la exposición que brindó el ministro de Salud, Ginez Gonzales García ante el Senado adelantó que habrá una flexibilización de las actividades económicas y sociales a partir del 26 de abril, cuando finaliza el tercer período decretado de cuarentena obligatoria.

Será a partir de un criterio “que se charla con las provincias”, donde los gobernadores enviarán cuáles son las actividades que requieren volver a activarse con urgencia, explicó el funcionario.

Sobre la situación de Argentina frente a la pandemia,González García aseguró que la curva de contagios “viene creciendo muy despacito, mientras que la de los otros países fue una estampida”, ejemplificó. Y señaló que la política del Gobierno es “tratar de que haya el menor pico posible”.Finalmente, destacó que la mitad de las camas de cuidados intensivos del país se encuentran libres, ya que se postergaron las intervenciones quirúrgicas que no eran urgentes.

