Habló la madre de uno de los detenidos por el caso de “Violación Grupal”

La madre de uno de los detenidos por la violación grupal en el barrio porteño de Palermo, habló sobre su hijo a quien aseguró no poder defender. “Siento que estoy muerta en vida”, expresó Jorgelina.

En diálogo con Clarín, la madre de Tomás D., de 21 años, contó que la última vez que dialogó con su hijo fue el domingo por la noche: “Me dijo: ‘Mami estoy en un after’. Después me comentó que iban a Plaza Serrano y no me contestó más. Nos enteramos de todo por las redes. Yo pensaba que lo habían agarrado porque tenía porro en la mochila. Pero jamás me hubiera imaginado que era por un abuso”.

Jorgelina asegura que su hijo “era un chico que tenía buena relación con todo el mundo, no se llevaba mal con nadie y que respetaba a las mujeres”.

De todas maneras, la mujer afirmó: “No lo puedo defender porque no se que pasó. Pero si él lo hizo no dudo en que me lo confesaría. Siento que estoy muerta en vida. Es aberrante esta situación y si realmente hizo algo lo repudiamos. Me duele porque es mi hijo”.

La mujer sostiene que, según le comentó uno de sus sobrinos, su hijo habría conocido a los otros acusados esa misma noche durante el after. “Por lo que me contó mi sobrino para mí se conocieron esa noche y como hacen los chicos ahora ‘pintaron tomarse una cerveza después’. Para mí también conocían a la chica. Capaz que hasta mi hijo también la conocía”.

En cuanto a una posible relación que podía tener con los otros acusados, Jorgelina sostiene que al único que frecuentaba Tomás era a Alexis C. (20). “Alexis venía a mi casa cuando Tomi tocaba en algún recital”.

“El otro chico, el que dicen que fue el entregador, era re trabajador. Trabajaba en una pollería. Hablando con su mamá me dijo que ese día justo tenía franco y que como era feriado el negocio cerraba”, dijo Jorgelina.

Por último, la mujer sostuvo que su familia está en estado de shock y su hija teme salir a la calle por las amenazas que recibieron. “Que merecemos la muerte como el chico, que me van a incendiar la casa. Pasaron la foto de mi casa por todas las redes. Mi hija tenía escraches con su nombre. No sabemos como seguir”, expresó.

