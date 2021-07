Guadalupe Lucero: multitudinaria marcha a un mes de su desaparición

Este miércoles se llevó a cabo una multitudinaria movilización en San Luis, al cumplirse un mes de la desaparición de la pequeña de 5 años.

• A un mes de la desaparición de Guadalupe Lucero, sus familiares realizaron este miércoles una multitudinaria marcha bajo la consigna “que retumbe todo San Luis hasta que nos devuelvan a Guada”, acompañados por vecinos, organizaciones sociales, la Iglesia y grupos feministas que reclamaron su aparición con vida.

• Esta novena marcha contó con la adhesión de Susana Trimarco, de la Fundación María de los Ángeles y representantes locales de la hermana Martha Pelloni, creadora de la red Infancias Robadas, quien adhirió a la movilización y está colaborando en la búsqueda de Guadalupe.

“A los que la tienen les pido que me la devuelvan, no me la pueden haber sacado, no hay motivos. Y espero que la policía y la Justicia cumplan el compromiso de jamás detener la búsqueda”, expresó a Télam Yamila Cialone, mamá de Guadalupe, antes de marchar.

Reconoció que tiene días de crisis y de llanto, pero remarcó: “Me levanto por Guadalupe y por Benjamín -el hermano mayor- que a cada rato pregunta por ella”. Rememoró que el día que desapareció Guadalupe, el 14 de junio, ambas jugaron en la cama hasta las 11 de la mañana “porque hacía mucho frío y yo no quería ir al cumpleaños de su tía y madrina, Georgina, pero ella quería saludarla y por eso fuimos”, dijo al referirse al domicilio desde donde desapareció su hija, en el barrio 544 viviendas, en la zona sur de San Luis.

Eric Lucero, el padre de Guadalupe y de Benjamín, se autodefinió como “muerto en vida” en declaraciones a Télam, y explicó: “Es insoportable no saber dónde está mi hija, con quiénes está, qué está haciendo. Sigo esperando que me avisen que apareció sana y salva”.

MULTITUDINARIA MARCHA POR GUADALUPE LUCERO EN SAN LUIS

El punto de encuentro para la marcha fue el kilómetro cero de la capital puntana, frente al edificio del Correo Argentino, desde donde caminaron por las calles del microcentro deteniéndose frente a la Iglesia Catedral donde el vicario general de la Diócesis, el padre Rafael Espejo, oró por la pronta aparición de Guadalupe en nombre del obispo de San Luis, Gabriel Barba, quien sí participó de la anterior marcha por la niña.

Luego dieron una vuelta rodeando al paseo público, pasaron nuevamente por la Catedral y se dirigieron hasta la sede del Poder Judicial, frente a la Plaza Independencia, recorriendo unas 10 cuadras.

El lema de la marcha fue “que retumbe todo San Luis hasta que nos devuelvan a Guada”, y se entonaron cánticos reclamando justicia, la aparición de la niña y el castigo a los culpables. La movilización fue encabezada por los padres de la nena desaparecida y su hermano Benjamín, de 9 años, quien llevaba un cartel que él mismo confeccionó.

“¿Dónde está Guadalupe? ¡Devuélvanla ya! ¡El estado es responsable!”, fue el cartel que encabezó la manifestación y que se expuso frente al Poder Judicial reclamando resultados al juez de la causa. Ariel Parrillis.

La Justicia prosigue la investigación sin una pista concreta sobre lo ocurrido y hasta el momento ordenó 260 allanamientos, revisó 10 espejos de agua, geolocalizó 250 celulares y rastrilló más de 600 zonas en toda la provincia.

