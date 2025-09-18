Gremios docentes autoconvocados en Sáenz Peña

Sáenz Peña – ChacoNoticias entrevistó a representantes de gremios docentes, se refieren a la Convocatoria docente en plaza San Martin de la localidad.

Báez Diego expresó: «Al dia de la fecha nos encontramos nuevamente los docentes de todo Chaco, levantando la voz en reclamo ante un gobierno que da la espalda a la educación, a una mesa de politica salarial, los sueldos van en picada, nos han quitado la cláusula gatillo cómo herramienta que actualizaba los docentes. Es una situación muy crítica la que atraviesan los docentes. Además, en dstintas escuelas de Chaco, han cerrado comedores.»

Miño Adela añadió: «Estamos esperando a que nos convoquen a una reunión, desde que asumió este gobierno no hemos sido sitado a ninguna. Tenemos esperanza que esta ministra nos reciba para plantear la situación que se vive en muchas instituciones, siendo uno de los mas graves problemas el tema de refrigerio, como en aquellas escuelas que son de jornada completa y deben pedir los maestros a los papás que retiren a sus chicos al mediodía para ir a almorzar a sus casa ya que no tienen.»

Lorena Vigo también agregó: «Es un desastre lo que estan haciendo con los reconocimiento médicos, como los niegan. Estan poniendo trabas a quien ya agotaron las inasistencias, que tienen serias enfermedades, hay docente suplentes que están perdiendo el trabajo porque quieren dejarlos cesantes por un día, siendo negados al reconocimiento médico. Todos los días hay quejas al respecto, además, la soberbia y malaeducación de varios administrativos que interpretan como quieren y lo quieren. Hay que estar detallando paso por paso porque no quieren entender y luego uno debe judicializar. Se quejan de las suplencias que se generan en las escuelas y el gasto que representa para el Estado, pero y qué pasa con el gasto que se generará con todas las causas judicializados, porque tendrán que pagar abogados ante tantos casos.»

Concluyó Diego diciendo: «En esta semana seguramente el arco gremial tomará decisiones al respecto, hay que hacer un balance de la situación. El conflicto está planteado, seguramente seguiremos visitando las escuelas, seguiremos luchando en las calles exponiendo el abandono hacia la educación por parte del Gobierno. Repudiamos totalmente el veto del presidente Milei hacia la educaicón. La salud y la educación son derechos que ha conquistado el pueblo argentino.»