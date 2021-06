Gremios docentes aseguran que no están dadas las condiciones para retomar las clases presenciales

Sáenz Peña.- Claudia Escobar secretaria general de Asech, en contacto con el programa ODR de Radiovisión FM 104.5, manifestó que no fueron consultados como gremio ni como docentes para la aprobación y tratamiento de la Ley de Educación Digital.

“Estamos realmente preocupados porque no participamos ni como Asech ni Sech y otros sectores interesados para debatir realmente y tratar este proyecto de Ley de Educación Digital, no estamos en contra de los avances tecnológicos, pero no queremos que se aplique un sistema paralelo que perjudique aún mas al actual” señaló Claudia Escobar.

Presencialidad escolar.

“Con respecto a la vuelta a clases en forma presencial, creemos que no estamos en condiciones de volver con escuelas que no tienen agua, o infraestructura necesaria para mantener la higiene, o seguridad en los establecimientos educativos. Para nosotros se eligió mal el momento de volver a clases, además los operativos de vacunación no se completaron como debían, hay docente, como los del nivel secundario que todavía no fueron vacunados”, agregó la dirigente gremial.

