Gremios docentes advierten que no es tiempo de hacer reformas educativas

Así lo establece el Anexo II del decreto, en lo referente a la “organización del sistema educativo”, en el marco de la extensión del aislamiento obligatorio por el COVID-19. El mismo “se refiere a comenzar a gestionar textualmente, cuando en la práctica ya se ha trabajado y se ha adelantado mucho, “asistido por un Consejo de Planificación de e Educación Superior”, que como sindicato desconocemos su conformación. No sabemos a qué sectores representan, quiénes lo integran, agregando escuetamente que la discusión se hará en el “Congreso Pedagógico”, que vaya paradoja, este año se tiene muy poca certeza de cuándo y cómo se podrá concretar, debido a la pandemia que dio origen al decreto que nos ocupa”, explicaron desde el gremio.

Atech ratifica la necesidad de sancionar la ley reclamada para el resguardo de los derechos laborales, sociales y previsionales de los trabajadores, a través del Proyecto de Ley 532/20. “Entendíamos que el decreto se ocuparía pura y exclusivamente de las medidas y acciones que la Provincia llevaría adelante y exigiría a la población de la misma o pediría el acompañamiento por temas exclusivos sobre el COVID-19. La inclusión de este tema y otros que creemos que son el adelantamiento de una política de un control distinto, entendemos claramente que está direccionado para ir sobre derechos adquiridos de los trabajadores de la educación, lo cual nos preocupa y ocupa”, aseguraron.

