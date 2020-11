Grave denuncia : Fueron a buscar a su mamá a un geriátrico y le encontraron cucarachas en el cuerpo

El hecho ocurrió en un centro de ancianos del norte de la ciudad de Buenos Aires. “Si no me sacaban, no sé lo que hubiese pasado”, señaló Raquel, la víctima de la situación.

Una repudiable situación sufrió Raquel en un geriátrico ubicado al norte de la ciudad de Santa Fe. La mujer relató el calvario que estaba viviendo, donde lidiaba con condiciones higiénicas deplorables.

El hecho salió a la luz a partir de que sus dos hijas fueron a retirarla y se encontraron con la increíble escena y decidieron denunciar al lugar.

“Si no me sacaban, no sé lo que hubiese pasado. Estaba durmiendo, siento que algo me camina la cabeza. Las cucarachas, chiquititas. Salían de atrás de la pared. Se me subían a la cama. Yo no podía seguir más ahí”, describió Raquel, visiblemente dolida, en diálogo con Telefe Santa Fe.

Acerca de si sufría algún tipo de violencia por parte del personal del lugar, contó: “A mí, no. A otros no sé. A nosotros nos llevaban de acá para allá, una es sorda, otra no ve, son todos viejitos. Se mueren ahí”.

Verónica, hija de Raquel, explicó cómo se encontró con la situación. “El día lunes de la semana pasada fui a retirar a mi mamá. Pasé a retirarla y me encontré con lo que se ve en las imágenes. La silla estaba sucia con diarrea. Mi hermana revisó la silla y en el buche había un nido de cucarachas. La traje a mi mamá, la metimos a bañarla y tenía una cucaracha adentro, viva”

Fuente : Telefe Noticias

