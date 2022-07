Gran susto en la Fórmula 1: se prendió fuego la Ferrari a Carlos Sainz

El vehículo del español se empezó a incendiar y no podia detenerlo, lo que generó una gran preocupación.

El piloto español Carlos Sainz, de Ferrari, protagonizó este domingo un impactante accidente en el Gran Premio de Austria de la Fórmula 1 al sufrir un incendio en su vehículo que lo obligó a abandonar la carrera.

Sainz debió retirarse de la competencia tras un problema en el motor que provocó un rápido incendio que lo obligó a salir desesperadamente de su auto en marcha, en medio de las llamas.

Primero salió un humo y el fuego apareció rápido lo que generó preocupación. Encima el auto se fue para atrás por estar en una pendiente y Sainz no se pudo bajar rápido. Sin embargo, el piloto fue socorrido por los auxiliares y logró descender del vehículo, cuyas llamas fueron apagadas.

“Estaba en una cuesta arriba, he visto fuego en la parte de atrás del coche, he intentado salir, el coche se iba a hacia atrás. He llamado a las asistencias pero no se muy bien por qué han tardado tanto en venir y me he tenido que tirar del coche sin que estuviera parado. Tenemos que ver qué se puede mejorar en este sentido”, manifestó Sainz luego del incidente.

