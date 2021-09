Gran Preocupación por la INSEGURIDAD DE SÁENZ PEÑA por parte de Padres en Ruta

Sáenz Peña – Padres en Ruta, angustiados por el descontrol respecto a la inseguridad en Sáenz Peña, solicita a jóvenes y padres a ser precavidos, cuidadosos y consientes del contexto peligroso en el que se encuentra la localidad para estos días festivos del mes del estudiante. Jorge Derka de Padres en Ruta, transmitió su mensaje a través de Chaconoticias.com.ar diciendo: “Lamentablemente uno no quiere pensar pero la realidad es que nos estamos convirtiendo en tierra de nadie. Hay hechos graves, como en el aeropuerto donde un ciudadano fue baleado en plena siesta, otro que fue baleado en la vereda junto a su familia, una casa también baleada por residentes de otros paises que se cree por motivos de deudas. Esta todo complicado, tanto la circulación como lo que ataña a la seguridad en la via publica, sumando los arrebates graves en barrios y zona céntrica. Falta mas intervención por parte de las autoridades municipales y provinciales.”

“Los ataques son con la utilización de cualquier instrumento dañino. Respecto al robo de una suma millonaria en barrio Oro Blanco, siendo un arrebato totalmente estudiado, escuchaba un comentario, donde se expresa que falta que un vecino salga armado y empiece a “sacar cabezas” y tengamos que ir todos a defender a ese vecino que lo único que hizo fue cuidar sus bienes y resguardar la seguridad que esta en juego en estos tiempos.”, añadió.

“Estamos en comunicación constante con la señora Ministra de Seguridad y sus alrededores, informando los hechos que según ellos tomarán medidas, pero sinceramente esto esta desbordado. Se solicita mas patrullaje, mas controles, respuesta por parte de fiscales, que no se permita la salida de las cárceles de delincuentes y la posibilidad de ampliarlas. Un delincuente que tenga un historial largo y grave no debe salir mas, no puede circular con liberta por las calles. La gente llegada la noche se refugia detrás de las rejas que la mayoría de las casas tienen, demostrando que somos esclavos de los delincuentes.”, acotó.

“Lo escuche hablar a Carlos Navarrete (Director del Hospital 4 de Junio de Sáenz Peña) festejando por un lado la falta de internados en terapia intensiva por Covid, pero por otro lado los internados victimas de siniestros viales evitables. La circulación de motos sin casco, sin luces, a alta velocidad, con bebidas alcohólicas en la mano, denotan la falta de intervención policial. Todas ellas son causas que deberían ser suficientes para encerrarlos por lo menos el fin de semana.”, agregó.

“Una recomendación a todos los jóvenes para estos días del estudiante le solicitamos que se cuiden, y a los padres les pedimos que cuiden a sus chicos. Las calles están muy peligrosas a merced de los motochorros. Los chicos están muy jugados y al momento en el que ellos quieren defenderse arriesgan mucho sus vidas.”, finalizó.

Comparte esto:

WhatsApp

Tweet

Imprimir