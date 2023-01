Gran Hermano 2022: un amigo de Alfa gritó desde afuera y puso en jaque a la casa

El reality ya no sólo se juega dentro de la casa, sino también los espectadores quieren ser parte.

A diferencia de otras ediciones de Gran Hermano esta cuenta con una marcada presencia del público que quiere convertirse en un jugador más o al menos en una guía para mostrar en el adentro cómo se vive todo desde afuera. Así lo hace notar no solo a través de las redes sociales, hablando de estrategias, traiciones y posibles romances, sino incluso con un número destacado de personas que se acercan a las inmediaciones del inmueble para gritar a favor o en contra de alguno de los participantes -o mandar información falsa- hasta valiéndose de megáfonos.

La casa todavía se encontraba conmocionada luego de la salida de Agustín, y mientras Marcos se encontraba preparando el desayuno ingresó Romina desde el jardín y le comentó: “¿Viste como la otra vez que le gritaron? ‘Alfa alejate de Camila’, le gritaron, ahora, recién”, mientras Alfa, quien se encontraba afuera y escuchó todos los gritos, ingresó a la casa, momento en que se cortó la transmisión que se realiza las 24 horas, como ya ha sucedido en otras oportunidades.

Ese no fue el único grito que es escuchó en la jornada, y como para dejar en claro que el mensaje proviene del círculo íntimo de Alfa, se usó el apodo Chino para nombrarlo, tal como lo llaman los amigos. Y así, en imágenes que hasta los propios involucrados subieron a las redes sociales, se puede ver a una persona con un megáfono acercándose a las inmediaciones de la casa y marcando palabra por palabra para que no queden dudas del mensaje, disparó un: “Camila te perjudica, Romina tiene razón. Chino, Camila te perjudica, Romina tiene razón”. En ese instante quienes se encontraban gritando comenzaron a alejarse ya que explicaron que “nos prendieron las luces de todos lados”.

Pero claro, eso no fue todo. Y así como esos primeros dos gritos intentaban encarrilar a Alfa en lo que respecta a la relación que estaba manteniendo con Camila, por la mañana se escuchó un nuevo grito, también con megáfono y utilizando el apodo del jugador más grande de la casa, como él mismo lo comentó.

En momentos en que Walter se encontraba en el patio, debido a los gritos que comenzaron desde afuera debió ingresar a la casa, tal como sucedió las últimas oportunidades, y mientras Romina y Julieta estaban en la cocina, él les contó que escuchó: “‘Alfa, Chino, alejate de Camila’. Dos veces lo dijo, bien fuerte, pero bien, se vino con un megáfono…”. Y en ese instante, volvió a cortarse la transmisión.

Días antes de la eliminación de Agustín también se había vivido un momento de tensión mientras estaban sentados en uno de los livings de la galería de la casa, disfrutando del jardín y el aire fresco cuando un grito desde el afuera alertó el clima entre todos los presentes. “Alfa, ¿qué?”, repreguntó el hombre al escuchar su nombre pero no lograr descifrar el mensaje completo. “Alfa, no sé quién te miente. Y después salió…”, le respondió Daniela, intentando deducir lo que habían dicho. Y fue Romina la que completó la frase sosteniendo que habían mencionado a Daniela.

“Mi nombre no lo dijeron”, retrucó de inmediato la participante que dentro del certamen tuvo una relación con Thiago. Luego, Alfa tomó la palabra y reprodujo lo que él creyó haber escuchado: “Alfa, te mienten. Camila, traidora”.

“No, mi nombre no dijeron”, aseguró la joven de 21 años que estaba de sentada en frente del participante, con una taza en sus manos. “Sí, Alfa te mienten. Camila, traidora”, repitió y agregó, de manera desinteresada: “Igual, me chupa un huevo”. En el sillón de al lado estaban sentados Agustín, La Tora (Lucila Villar) y Nacho, quienes permanecieron callados luego de escuchar el grito, al igual que Ariel y Marcos -sentados junto a los protagonistas del grito- quienes prefirieron no omitir opinión para no intervenir en lo que cada uno creyó haber escuchado sobre el mensaje de afuera.

