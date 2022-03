Google eliminó de la Play Store una de sus apps más populares

El servicio de mensajería Hangouts ya no aparece en los resultados de búsqueda de la plataforma.

No es la primera vez que Google elimina aplicaciones y servicios por no considerarlos “útiles”, aunque para los usuarios sí que lo sean, o bien porque deciden integrar sus funciones en otra aplicación más modernas, esto es lo que sucedió con Hangouts que ya no aparece en los motores de búsqueda de Play Store.

Este mares Google decidió que la app de mensajería Hangouts ya no esté disponible para su descarga ni aparece en los resultados de búsqueda, pero los usuarios que ya la tengan descargada la podrán seguir usandolo, al menos por un tiempo, según informaron desde 9to5Google.

En este sentido, el gigante americano confirmó que todos aquellos que aún tengan Hangouts instalado en su móvil Android tendrán que cerrar la página Mover a Google Chat en Gmail pulsando en la esquina superior derecha de la app para así salir por completo del Hangouts clásico y que, de esta forma, evitar que se dupliquen las notificaciones en Gmail y en Google Chat.

La compañía con sede en Mountain View ya había anunciado, recientemente, que Google Chat pasaría a sustituir a Hangouts como aplicación por defecto para todos los clientes de Workspace y que, como parte de esta estrategia, “todas las aplicaciones clásicas de Hangouts, excepto hangouts.google.com, serán deshabilitad

Comparte esto:

WhatsApp

Tweet

Instagram