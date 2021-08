“Gobierno que asume, Gobierno que no invierte en escuelas ni en sueldos de docentes. Es lamentable el descuido hacia la Educación Pública”, desde la Comisión Directiva de ATECH de CHACO

Desde la Comisión Directiva de ATECH, Adela Miño y Hugo Suárez detallan al diario Chaco Noticias, sobre la Asamblea Anual a realizar este año y todo lo referido a la vuelta en su totalidad de manera presencial en las instituciones educativas de Chaco.

Adela Miño detalla: “Hace un mes ya se encuentra preparada la Asamblea Anual del gremio donde se analizará el balance y la memoria; se programara para todo un año con la diferencia que por este ciclo, debido a la pandemia, se hará por medio virtual. Quisimos hacer de manera presencial pero no hay protocolo determinado para la misma. La participación será de todas las seccionales de ASECH de la provincia que son mas de 100, donde se trabajara sobre las cuatro comisiones; política educativa, gremial, socioeconómica y la de acción social. Cada comisión llevará propuestas y se llevará el lineamiento durante todo el año.”

“Cada establecimiento informa si están o no dadas las condiciones para las clases presenciales y de que forma. Hay estallamientos donde se trabajan por “burbujas”, en zonas rurales ya trabajan en su totalidad, asi que también de depende de eso.”, agrega Miño.

Haciendo hincapié en las condiciones de las instituciones para el regreso total de la presencialidad, Suárez destaca: “Lo que se puede observar es que muchos establecimientos educativos de la provincia del Chaco, no reúnen las condiciones para la presencialidad total de los alumnos, como se pretende desde el Consejo Federal. La mayoría no está preparada. El Gobierno Provincial desde hace muchos años ha descuidado las infraestructuras; a las escuelas las sostienen los trabajos realizados por los docentes y toda la ayuda de los tutores y padres. La verdad es lamentable el descuido hacia la Educación Pública, Estatal y Gratuita. Tuvimos una reunion con distintos delegados de la provincia para tratar todo estos temas, hay muchísimos reclamos desde el interior de la provincia, sobre todo con los reconocimientos médicos. Hoy el docente tiene bastante dificultad a la hora de pedir una licencia por la demora de la toma de decisión de Reconocimiento Médico. Lo que pedimos es que se respete lo que figura en el estatuto del docente; en cada una de las localidades debe existir el Reconocimiento Médico estableciendo cuales autoridades realizan estas funciones. Reconocimiento Médico esta enfocado totalmente y solo en Resistencia, sin dar respuesta a las demás localidades. Si se respetara el estatuto no habría este conflicto. ”

“Los establecimientos tendrían que haber estado en condiciones desde siempre y no lo están desde hace años. La inseguridad ocurre en todos lados y es algo que se suma a las instituciones mediante robos de cielorrasos como recientemente ocurrió. Gobierno que asume, Gobierno que no invierte en las instituciones ni en los sueldos de los docentes. “, acota Suárez.

