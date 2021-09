Gobierno Nacional: La crisis interna y gubernamental desatada parece no dar tregua

Tras los rumores de renuncia por parte de los ministros y autoridades nacionales que responden a Cristina Kirchner, la crisis interna y gubernamental desatada parece no dar tregua: Mario Wainfeld, periodista de Página 12, publicó esta tarde una crónica de Alberto Fernández en la cual narra las conversaciones del mandatario dentro de su círculo más íntimo para dar su visión del escándalo.

Y es que, según relató el cronista, el mensaje del presidente es simbólicamente el mismo a pesar de haber roto el silencio esta mañana vía Twitter, cuando afirmó: “He oído a mi pueblo. La altisonancia y la prepotencia no anidan en mí. La gestión de gobierno seguirá desarrollándose del modo que yo estime conveniente. Para eso fui elegido. Lo haré llamando siempre al encuentro entre los argentinos”.

Aún así, Wainfeld afirma que Fernández cuestiona a la ex presidente y actual vice, Cristina Fernández de Kirchner, y sentencia: “Ella me conoce, sabe que por las buenas a mí me sacan cualquier cosa. Con presiones, no me van a obligar”.

Debido a la ola de renuncias en cadena que comenzó el ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro, el presidente afirmó con una metáfora que los funcionarios “aceleraron en el barro y, claro, quedaron empantanados”.

“Me piden que pare, pero yo no hice nada”, dijo Alberto según Wainfeld en referencia a los continuos mensajes recibidos por parte del kirchnerismo duro desde la noche del miércoles.

Además, uno de los ejes mediáticos está colocado en el cruce político entre la vicepresidente y Alberto Fernández. En este sentido, Fernández dijo que los cambios en el gabinete ya habían sido conversados el martes junto a Cristina, pero que aún así no entiende “para qué se apuraron”. “Lo charlamos, acordamos nombres. Eso sigue en pie”, mencionó el mandatario máximo adjunto a la confirmación de que la viuda de Néstor Kirchner jamás le pidió la renuncia de su ministro de Economía, Martín Guzmán.

