Gobierno anunció la desclasificación de documentos sobre el accionar de las Fuerzas Armadas durante la Dictadura

Manuel Adorni, vocero presidencial, anunció este lunes 24 de marzo, en el marco del Día de la Memoria, que el presidente Javier Milei instruyó la desclasificación total de toda la información y documentación vinculada con el accionar de las fuerzas armadas durante el periodo 1976-1983.

Además, el vocero adelantó que el Gobierno nacional reconocerá ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos que el atentado del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) al capitán Humberto Viola y su familia, en diciembre de 1974, fue un crimen de lesa humanidad «ocurrido en el marco de un conflicto armado interno».

En ese marco, el Ejecutivo enviará al Congreso un proyecto de ley para establecer la imprescriptibilidad penal y civil de este tipo de delitos.

El anuncio de Adorni se conoció en medio de las marchas de organismos de derechos humanos, sindicales, sociales y de izquierda a Plaza de Mayo por el Día de la Memoria. El funcionario detalló que la medida «implica el traspaso absoluto de estos archivos en manos de la SIDE, la Secretaría de Inteligencia del Estado, a la órbita del Archivo General de la Nación», y destacó: «En nuestro compromiso inclaudicable con los derechos humanos, contar la historia completa es tarea crucial».

El vocero presidencial dijo: «Durante décadas, los archivos en manos de la SIDE permanecieron en las sombras y sólo los gobiernos de turno tuvieron acceso a esta información secreta. A pesar de eslóganes vacíos sobre su compromiso con la verdad, la memoria y la justicia, estos documentos fueron utilizados como un botín de guerra vaya a saber uno con qué motivo. El accionar de las fuerzas en la última dictadura pasará a estar al servicio de la memoria y no del accionar político».

Adorni explicó: «Esta iniciativa puede resultar novedosa para la Argentina, pero no lo es a nivel mundial. En mucho países del mundo se avanzó en procesos de desclasificación. La Argentina no puede quedar rezagada en este proceso. Lo que ocurrió en el pasado debe estar en los archivos de la historia, no en los de inteligencia».