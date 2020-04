Gobierno anticipó que flexibilizará algunas actividades

Tal como les había anticipado la semana pasada en reuniones que mantuvo con cada sector por separado, el Gobierno avanzó este martes con empresarios y sindicalistas en la discusión sobre cómo comenzar a flexibilizar la cuarentena a partir de la semana próxima, de forma tal de que la rueda económica pueda retomar su funcionamiento y que las consecuencias sean las menos costosas posibles.

De todas maneras, quedó claro en el encuentro que no habrá una apertura del aislamiento; las restricciones seguirán para la población tal como rigen hoy.

Lo que sucederá a partir del lunes próximo es que empresarios y gremios empezarán a discutir con las autoridades en qué sectores vale la pena que vuelva la actividad, sin que ello implique un riesgo sanitario.

