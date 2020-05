Ginés Gonzales: “Tenemos un nivel de incertidumbre notable”

“Pese a ser un siglo hipertecnológico, tenemos un nivel de incertidumbre notable. Y mucho de lo que se dice, al otro día no es válido. Tiene cierta similitud con una esperanza o adivinanza”, explicó el funcionario en diálogo con Mitre.

Y explicó que “una pandemia de esta magnitud se termina con un aislamiento social muy duro, por un largo tiempo, o con una vacuna”, y que, por ahora, solo queda aplicar la cuarentena.

Por lo que advirtió: “Esto va a ser largo, el éxito hoy no es no tenerlo, el éxito es controlarlo y que nadie se quede sin atención porque el sistema de salud fue superado. Esa parte la hemos logrado. El sistema de Salud estaba muy frágil y hoy tiene más de 21 mil camas más que hace 40 días. El desarrollo que hemos tenido es muy fuerte”, resaltó.

