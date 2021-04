Gerardo Cipolini: “La economía viene muy complicada en Argentina”

El contador Gerardo Cipolini, diputado nacional y exintendente de Presidencia Roque Sáenz Peña; se refirió a la situación de la pandemia de COVID-19, cuando los contagios van en ascenso de la mano de diferentes cepas que empiezan a proliferar en el Cono Sur; peor aún con el sistema sanitario ya colapsado a todo nivel en gran parte de la Argentina.

En su cuenta personal de la red social Facebook, el legislador nacional por el Chaco pide que dejen trabajar libremente a los empresarios y comerciantes. Cipolini escribió textualmente:

“Si hay algo que quedó claro en este poco más de año de pandemia por Covid- 19, es que no sirvió de nada la dicotomía, planteada por el gobierno nacional, entre salud o economía: es salud y economía. Sobre todo en nuestra provincia, Chaco, que tiene la zona más pobre del país (el Gran Resistencia), que alcanza el 53,6 % de pobreza.”

“Durante el año 2020 se cerraron más de 90.000 empresas y 41.000 pymes, lo que generó que 185.300 personas perdieran su empleo (cifras de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa – CAME – ), eso hablando del empleo formal, en blanco; a este panorama desolador, hay que sumarle todas las pérdidas de empleo no registrado (en negro), changarines, cuentapropistas, monotributistas, emprendedores, etc. que se vieron seriamente afectados por la pandemia y sus consecuencias, como así también por las medidas restrictivas del gobierno a lo largo de todo el año pasado”

