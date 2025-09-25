Georgieva habló tras su encuentro con Milei: «Hay que continuar con las reformas»

El presidente Javier Milei mantuvo en Nueva York su primer encuentro cara a cara con la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, en el marco de la gira marcada por el fuerte respaldo de Estados Unidos a la Argentina y las conversaciones con el Tesoro norteamericano por un salvataje financiero.

«En nuestra reunión con el Presidente dedicamos mucho tiempo a hablar de las reformas estructurales fundamentales que impulsarían la economía del país», dijo Georgieva, quien calificó la cita como «excelente». Subrayó que, gracias a las reformas pro mercado impulsadas por el gobierno, «la economía creció y la inflación y la pobreza bajaron».

«Excelente reunión con el Presidente. En primer lugar, agradezco el apoyo de nuestros socios, así como del Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, que refuerzan el programa que tenemos con la Argentina. En segundo lugar, es muy importante mantener el rumbo de las reformas para que la Argentina pueda seguir viendo cómo baja la inflación, aumenta la actividad económica, disminuye la pobreza y mejora el bienestar del pueblo argentino», expresó la titular del FMI antes de responder preguntas de la prensa.

«Así que lo que queremos es que lo que tiene que bajar, baje, y lo que tiene que subir, siga subiendo. Y creo que es muy importante que se mantengan la disciplina fiscal, una política monetaria sólida y las reformas estructurales para fortalecer la economía argentina», agregó.

En relación con las gestiones con Washington, Georgieva destacó el respaldo «muy fuerte» de la Casa Blanca: «Hemos estado en contacto y lo vemos como algo positivo. Cuando los socios vienen a apoyar, hay que agradecer».

Milei estuvo acompañado por el ministro de Economía, Luis Caputo; el canciller Gerardo Werthein; el vocero presidencial Manuel Adorni; el secretario de Política Económica, José Luis Daza; y el representante argentino ante el FMI, Leonardo Madcur.