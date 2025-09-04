General Vedia: Un sargento de la Policía del Chaco se habria quitado la vida

Se trata de Areco Modesto Eulogio, de 38 años, quien se desempeñaba como Sargento 1° en la Comisaría de General Vedia.

Un profundo dolor sacude a la comunidad de General Vedia, tras conocerse que en la madrugada de este jueves un sargento de la Policía del Chaco fue hallado sin vida en su domicilio, en lo que la Justicia investiga como un supuesto suicidio.

El hecho ocurrió alrededor de las 2:30, cuando la pareja del efectivo alertó a las autoridades de que el hombre, de 38 años, se habría quitado la vida con su arma reglamentaria dentro del baño de la vivienda.

Inmediatamente se hizo presente personal policial, constatando la situación y dando intervención a la Fiscalía N° 2, a cargo de la Dra. Ana Graciela González Pacce, quien ordenó la presencia del Gabinete Científico del Poder Judicial y el posterior traslado del cuerpo al IMCIF para la autopsia correspondiente.

En el lugar trabajaron peritos y técnicos que procedieron al secuestro del arma reglamentaria, vainas servidas y un teléfono celular como parte de la investigación.

De acuerdo con las primeras testimoniales, el efectivo habría atravesado problemas personales en el último tiempo, lo que será tenido en cuenta en el marco de la investigación judicial.

El cuerpo fue trasladado cerca de las 5 de la mañana por personal de la División Bomberos, mientras se aguardaban las pericias médico-forenses.

Fuente : Mas Contenido.Net