Garrafa Social: Cuándo se cobra en diciembre

El Programa subsidia una parte del precio final de una garrafa de 10 kilos que adquieren las familias que no pueden acceder a la red de gas natural.

Por la Dra. Laura Kalerguiz*

El valor del subsidio por garrafa es de $414 desde agosto y en diciembre se cobrará el mismo monto.

Para obtener este subsidio es necesario no contar con una conexión a gas natural y que los ingresos de quien lo solicita y su grupo familiar no sean mayores a 2 salarios mínimos vitales y móviles. Actualmente ese valor no debe ser superior a $64.000.

El cobro de este subsidio empieza mañana 7 de diciembre y se extiende hasta el martes 21 de diciembre según la terminación del número de documento.

La inscripción en este programa se hace por medio de la página de Anses, www.anses.gob.ar, ingresando con Cuil y clave de la seguridad social, en la columna programas, seleccionar garrafa social, y seguir los pasos que indica el sistema.

* Laura Kalerguiz es periodista en Telefe Noticias

