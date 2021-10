GAMBOA FUE DESPEDIDO DE NEWELL’S, QUE SE SUMERGE EN UNA CRISIS INTERNA INFERNAL

La nueva Comisión Directiva de Newell’s dispuso hoy el final del trabajo de Fernando Gamboa al frente del primer equipo Leproso, como consecuencia de los malos resultados. Adrián Taffarel sería el entrenador interino, secundado por Diego Mateo.

De esta manera, se terminó el segundo ciclo del Negro Gamboa como director técnico del equipo que lo vio nacer como futbolista y las autoridades dispusieron la asunción de Taffarel y Mateo, quienes se encuentran trabajando en las divisiones inferiores de la entidad del Parque de la Independencia.

El entrenador llevaba apenas una victoria, 3 empates y 7 derrotas en los últimos partidos y la última caída ante Gimnasia y Esgrima por 1 a 0 en La Plata, fue el detonante.

Gamboa, quien asumió antes del inicio del torneo, había sucedido a Germán Burgos, con un cuerpo técnico integrado por los ayudantes de campo Edgardo Malvestiti y Gustavo Arciprete, y el preparador físico Esteban Coppia.

Con esta salida del Negro ya son tres los cuerpos técnicos que dejaron la institución en el último año: Frank Kudelka se alejó en marzo, Burgos en junio y ahora un hijo dilecto del club. Esta situación llevará a que esta nueva dirigencia deberá abonar a tres equipos de trabajo al mismo tiempo.

Por lo que trascendió, el Rojinegro no tendrá un nuevo director técnico hasta el año que viene, mercado de pases y pretemporada de por medio.

A partir de la próxima fecha, el jueves frente a Aldosivi, el entrenador interino será Taffarel, quien actualmente conduce la 7ª división de AFA y su ayudante será Mateo, que dirige la 6ª.

Todo esto se sucede en el medio del caos que se desató con la elección de Julio Saldaña como mánager, cuando el cargo le habría sido prometido a Lucas Bernardi, mientras que todo esto también derivó en la salida de Enrique Borrelli como coordinador de los juveniles.

