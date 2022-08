Gallardo recupera a dos jugadores para visitar a Independiente

Después de tantas pálidas por una nueva derrota que profundizó la irregularidad futbolística de River en este 2022, Marcelo Gallardo recibirá este martes una buena noticia: luego de darle el lunes libre al plantel, en la vuelta a los entrenamientos contará con los regresos de Esequiel Barco (se perdió el partido del domingo por una sobrecarga en el isquiotibial izquierdo) y Pablo Solari (no jugó por gripe).

Por el lado del ex Rojo, la idea es que realice movimientos livianos y vaya incrementando las cargas a partir de este miércoles. El Pibe, por su parte, ya está mejor de su cuadro gripal y antes de arrancar la práctica fue revisado por los médicos.

Es cierto, los dos atraviesan momentos diferentes en River. Mientras Barco llegó a principios de año y todavía no pudo encontrar una regularidad en su juego que le permita quedarse definitivamente con el puesto de volante por izquierda, Pablo Solari tiene apenas un par de semanas entrenando con el plantel y en el puñado de minutos que lleva, demostró cosas más que interesantes.

Pero ambos son clave para abrir defensas cerradas como la que propuso el equipo de Damonte el domingo: son dos de los pocos jugadores de River que cuentan con una gambeta que puede ser determinante, ya sea para convertir, asistir o generar alguna situación de peligro.

Lo de Solari es lo más sorpresivo. Apenas tiene 52 minutos distribuidos en dos partidos con la camiseta de River (Gimnasia y Aldosivi), pero ya demostró que con verticalidad y concepto para ubicar centros venenosos puede ser clave y brindarle a Gallardo una opción más que buena desde el banco de suplentes

Fue una bastante mala noticia para River que el Pibe haya estado engripado el domingo, pero ya se encuentra mejor y estará a disposición del entrenador para el partido de este fin de semana contra Independiente.

BARCO, EL REFUERZO QUE MÁS JUGÓ

En medio del contraste entre los refuerzos que llegaron en verano, a los que les cuesta afianzarse, y los cuatro que irrumpieron ahora para sumarle valor al equipo, Barco es el que acumula más partidos (30), minutos (1.832) y titularidades (22).

Sólo superado en materia de goles (4) por Juanfer Quintero (5), aún le cuesta alcanzar su mejor nivel y justificar los u$s 4,4M en todo concepto que puso el CARP por un préstamo de dos años, con una opción de compra por el 50% de su ficha que el club puede activar al final de este 2022 o en diciembre de 2023, por u$s 7.000.000.

