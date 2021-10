Gallardo guarda silencio: no dará más conferencias de la Liga Profesional

El entrenador de River decidió que no brindará más ruedas de prensa luego de los partidos en el campeonato. Los motivos.

River está enfocado en el gran objetivo que le queda: pelear la Liga Profesional hasta el final. Y Marcelo Gallardo tomó una sorpresiva decisión para lo que queda del campeonato: no brindará más conferencias de prensa.

El Muñeco decidió que no hablará más en rueda de prensa luego de los partidos. El entrenador siente incomodidad con la nueva modalidad, impuesta por la pandemia del coronavirus: las preguntas de los periodistas se envían por mensaje y un encargado las lee, por lo que el técnico no ve quién hace la consulta.

Aunque es obligatorio que un DT hable en conferencia tras los encuentros, la Liga Profesional no emite fuertes sanciones si no se cumplen: no pasa de una advertencia. Por eso, Gallardo no dudó al tomar esta decisión.

Paulo Díaz, adentro: los convocados de River para recibir a San Lorenzo

El defensor chileno, quien arrastraba una molestia en el aductor derecho, fue convocado para el duelo contra el Ciclón. El zaguero había completado 44 minutos en el triunfo ante Paraguay por Eliminatorias, y abandonó el campo de juego con dolor, el pasado 10 de octubre. Luego, fue preservado contra Venezuela y, finalmente, los estudios arrojaron que no se trataba de un desgarro.

Los soldados que recupera River para recibir a San Lorenzo

El Millonario contará con los jugadores que regresaron de disputar la triple fecha de Eliminatorias: Franco Armani, Julián Álvarez (Selección Argentina), Paulo Díaz (Chile), Robert Rojas, Héctor David Martínez (Paraguay) y Nicolás De La Cruz (Uruguay).

A su vez, Gallardo volverá a contar con uno de sus emblemas. Enzo Pérez, recuperado de su fisura en el dedo meñique del pie derecho que sufrió en el Superclásico ante Boca, será titular en lugar de Brunzo Zuculini. “Está bien, se pudo recuperar. Entrenó sin problemas en estos últimos dos días y va a ser parte del equipo. Tiene el alta médica para poder jugar, él se siente bien. El partido más importante es el que vamos a jugar (por las amarillas), después veremos”, expresó el entrenador en conferencia de prensa.

La probable formación de River ante San Lorenzo

El Millonario formaría con Franco Armani; Alex Vigo, Robert Rojas, Héctor David Martínez, Milton Casco; Enzo Pérez; Santiago Simón, Agustín Palavecino, Nicolás De La Cruz o Enzo Fernández; Julián Álvarez y Benjamín Rollheiser.

