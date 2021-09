Gabriel Duca respecto a las elecciones en el PJ: “…lo único que pienso es que no quiero mas acuerdos de unidad entre listas.”

Sáenz Peña – Gabriel Duca, secretario general del Partido Justicialista hace referencia a las elecciones pospuestas en el PJ. Chaco Noticias entrevistó a Duca, quien dijo: “Hable con el presidente de la Junta Lectoral del Partido Justicialista distrito Chaco y el mismo decía que de once localidades donde se tenían que llevar adelante las internas, en nueve de las mismas se habría llegado a un acuerdo de unidad, no así en Sáenz Peña. Muchos hablan de que el tema de la unidad, es un síntoma de madurez, pero en ese sentido soy sumamente crítico… ¿por qué?, porque Sáenz Peña hace muchos años viene con listas de unidad y yo a la madurez no la veo en los resultados electorales en cuanto a la ciudadanía, al conjunto nacional justicialista por las propuestas o por las no propuestas que llevamos.”

Con todo respeto, sobre todo al Gobernador ya que nos conocemos desde muy chicos, reconozco siempre que si hubiese sido por el trabajo político del mismo el movimiento nacional justicialista quizás todavía no le hubiese podido ofrecer a la ciudadanía la transformación que ofreció el Gobernador. Estaríamos desde ya viviendo en manos de esta gente que gobierna desde hace veinte años. Las elecciones generales nacionales legislativas son el 14 de noviembre y si me preguntas a mí a quien conviene votar, lo único que pienso es que no quiero mas acuerdos.”, agregó.

“En el 2016 éramos 11 candidatos y nos llevaron a ese acuerdo y pasó lo que pasó, se mandaron a mudar los que no estaban de acuerdo y quedo nadie. Uno si se compromete a una lista no la debe abandonar, pero eso no pasó. Hay que hacer las internas en Sáenz Peña y desde ahí empecemos a organizar el justicialismo desde acá, fundamentalmente el consejo de unidades básicas. Se terminaría asi los “vende humos”, porque tendrán todo el territorio organizado, hasta que aca el partido justicialista no legitime autoridad y que aquel afiliado que hace años no puede ir a poner a su voto pueda hacerlo, yo creo que con las mismas prácticas y métodos obtendremos los mismos resultados.”, finalizó.

