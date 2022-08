Furor por una nueva “aparición” de Diego Maradona

Los más fanáticos aseguran que Diego Maradona no murió. E incluso todo el tiempo buscan encontrarlo, ya sea en una nube o en distintas “apariciones” que se volvieron virales.

El reciente caso ocurrió en Escocia, en medio de una entrevista televisiva. El video no paró de compartirse en Twitter y llegó a la Argentina.

La escena muestra a un entrenamiento del Dundee United, un equipo histórico del fútbol escocés, y no importa quién habla o lo que dice (de hecho, el audio llegó muteado).

Una persona aparece corriendo por detrás con una cabellera similar a la de un joven “Pelusa”, quizá el de los ’80, cuando conquistó el Mundial de México.

Fue tan grande el impacto que la persona que lo subió a Twitter hizo zoom en “el Diego” y escribió en inglés: “What the fucks Maradona doing at Dundee”, que sería algo así como decir “Qué caraj… está haciendo Maradona en Dundee”.

Otra aparición que causó gran revuelo fue una imagen desenfocada de Lionel Messi en la Finalissima, con gran detalle del público: entre ellos, un hombre de gorra y campera de similar aspecto a Maradona.

Comparte esto:

WhatsApp

Tweet

Instagram