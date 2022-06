Furor en las redes por la foto de una mujer idéntica a Luis Miguel

“En mi familia dicen que me parecía”, aseguró una usuaria de Twitter, junto a una imagen de ella a los 18 años. Entrá y mirá.

La semejanza entre la foto de una mujer de joven con Luis Miguel generó furor en las redes sociales.

Una usuaria de Twitter compartió una foto suya a los 18 años, junto al texto: “En mi familia me dicen que me parecía, escuchen esto, a Luis Miguel”.

La publicación de la arquitecta de Buenos Aires (@GiDavidswright) alcanzó rápidamente los 5 mil comentarios, 6 mil retweets y 155 mil me gustas en la publicación

Incluso, no tardaron en llegar centenares de memes y mensajes de asombro, con fotos comparando la foto de la mujer con la de un joven “rey del sol”.

Giselle explicó el intenso bronceado de aquella época, el cual coincidía con el del “Luismi”: “Solo tomaba sol de frente. De atrás, blanca. ¡No entiendo! Me mataba al sol, llegué a usar sapolan con Coca cola, aceite acelerador hawaiann tropic me freía!!

