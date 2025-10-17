Fuertes lluvias en gran parte del Chaco: Makallé y La Verde superaron los 75 mm

El registro pluviométrico de las 7 de la mañana de este viernes 17 de octubre dejó un panorama de abundantes precipitaciones en gran parte del territorio chaqueño. Las mayores marcas se dieron en Makallé (77 mm) y La Verde (76 mm), seguidas de Resistencia (72 mm) y Las Garcitas (70 mm).

En el sudoeste provincial, Villa Ángela acumuló 67 mm, mientras que localidades como Santa Sylvina (50 mm), Colonia Unidas (50 mm) y Colonia Benítez (47 mm) también reportaron lluvias intensas.

La Policía del Chaco informó que numerosos caminos rurales se encuentran intransitables, especialmente en el centro y sur del territorio. Entre ellas, las zonas de La Verde, Makallé, Margarita Belén y Basail figuran con interrupciones totales al tránsito vehicular.

En tanto, Resistencia, Barranqueras y Puerto Vilelas mantienen condiciones de transitabilidad regular, con registros de 72, 14 y 18 milímetros respectivamente. En la zona centro, Sáenz Peña midió apenas 5 mm, y Avia Terai no registró lluvias.

En el norte, Castelli, Bermejito, Miraflores, El Espinillo y El Sauzalito permanecen sin registros de precipitaciones.